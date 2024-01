Auto rubata, telaio e targhe contraffattate: fermato pregiudicato a Ciampino

Sempre lo stesso modus operandi. Fermato un 50enne con precedenti, l’accusa è ricettazione dopo un blitz fulmineo su via Appia Nuova.

Auto rubata, telaio e targa contraffatta. Un metodo collaudato per l’uomo che è stato fermato in via Appia Nuova dalla Compagnia Carabinieri di Ciampino. Gli uomini avevano notato il conducente a bordo di un’auto che risultava essere rubata. Conclusione appurata grazie al sistema di riconoscimento TargaSystem che ha permesso di identificare il veicolo.

Nessun risultato se non quello della contraffazione, unico tratto distintivo di un uomo che a 50 anni si è costruito un “Curriculum” all’interno del malaffare romano piuttosto vasto. Questo significa che non solo l’auto rinvenuta dalle Forze dell’Ordine è stata sottoposta a sequestro, ma anche che i reati di cui l’uomo dovrà rispondere saranno diversi.

Carabinieri a Ciampino, blitz nei confronti di un 50enne: l’accusa è ricettazione

In primis la ricettazione. Altro blitz fulmineo dei Carabinieri che stanno impegnandosi al massimo in quelle che sono le operazioni ad Alto Impatto e Antidegrado sulle strade italiane e non solo. Una profusione di uomini ed energie che dovrà essere sottolineata anche in altri termini, proprio in queste settimane si sta discutendo dei nuovi contratti dell’Arma. Proprio perchè il lavoro richiede un adeguamento.

Discussione in tal senso che riprenderà dopo il tavolo di Pubblica Sicurezza chiesto nei giorni scorsi per fronteggiare l’emergenza criminalità nella Capitale. I primi riscontri, quantomeno sulla strada, sembrano essere positivi. L’operazione portata a termine lo conferma.