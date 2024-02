Autotrasportatore ‘infedele’ arrestato a Roma: camion rubati, alterati e rivenduti sul mercato

I Carabinieri hanno fatto luce su un giro di mezzi pesanti rubati tra le province di Roma e Latina: i camion sparivano nel nulla per poi essere rivenduti sul mercato con targhe e parti identificative alterate. In manette un autotrasportatore.

Toglievano tutti gli elementi che avrebbero potuto far rintracciare i mezzi pesanti, a partire da telaio e targa. Poi facevano sparire scritte e ogni altro aspetto identificativo “compromettente”: con questo sistema la banda riusciva poi a rivendere i camion sul mercato regolare senza destare sospetti. Ma la loro attività è stata scoperta dai Carabinieri.

Le indagini

Più nel dettaglio, nel mese di agosto del 2022, i Carabinieri della Stazione Roma – Divino Amore, nel tentativo di rintracciare un mezzo rubato, avevano scoperto la presenza di due motrici e cinque semirimorchi, nascosti all’interno del capannone di una ditta di trasporti, riconducibile all’arrestato. Nella circostanza, i militari avevano accertato che poco prima del loro arrivo, alcune persone si erano date alla fuga interrompendo la “ripunzonatura” del telaio di un mezzo che era stato privato anche delle scritte laterali.

Ne è scaturita quindi un’attività d’indagine che ha consentito ai Carabinieri di acclarare come i mezzi pesanti fossero stati rubati in varie località delle provincie di Roma e Latina, per poi essere alterati nelle loro componenti identificative e mediante apposizioni di targhe alterate, al fine di reimmetterli per la vendita sul mercato legale. E nelle scorse ore i Militari sono riusciti a rintracciare uno dei componenti del sodalizio criminale.

Arrestato 57enne calabrese

Ebbene, ora sono stati i Carabinieri della Compagnia di Pomezia a trarre in arresto un 57enne italiano. Su di lui era stata spiccata, a margine delle indagini, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Si tratta di un autotrasportatore di origini calabresi, operante nel settore. L’arrestato, quindi, è stato condotto dai militari presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Per lui le accuse sono di ricettazione, riciclaggio ed auto riciclaggio.