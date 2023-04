Avvistati lupi alle porte di Roma, “Guardali, stanno andando dai cinghiali”

La fauna della Capitale non smette di stupire. Dopo i cinghiali ecco che arrivano a Roma anche i lupi. Ad immortalare la presenza degli animali un video che in questi giorni sta facendo il giro del web. La loro presenza non ha mancato di destare un certo stupore e non è passata inosservata. Il video in questione risale ad un paio di giorni fa ma – come dicevamo, tra stupore e incredulità- è diventato subito virale.

Cinghiali a Roma, parte la caccia a Bufalotta: spari e cacciatori tra le strade del quartiere

Il video (virale) dell’avvistamento dei lupi

Il video che immortala l’avvistamento degli animali è piuttosto chiaro, al suo interno viene dapprima inquadrato un pezzo di strada e un grande prato verde dove tre esemplari di lupo si rincorrono. Gli animali risalgono velocemente verso la collina poi ad un certo punto si fermano, accovacciandosi. L’avvistamento dei tre lupi risale ad un paio di giorni fa presso la via Tiberina, all’altezza di Castelnuovo di Porto, anche se al momento la certezza che il luogo dell’avvistamento sia proprio quello sopracitato non c’è. Nel video, inoltre, si sente una cove fuori campo affermare: ‘Guardali, guardali, stanno andando dai cinghiali là sopra’.

Gli altri episodi

Conferme ufficiali da parte delle forze dell’ordine del paese tra la Flaminia e la Tiberina non ce ne sono e si tratta, dunque, di voci che circolano tra i cacciatori, tra cui anche Giacomo Cretti, cacciatore, esperto di fauna selvatica e collaboratore del canale satellitare di Sky “Caccia e Pesca”, il quale si dice “sicuro che sulla Tiberina ci sono i lupi”. Ora, la presenza degli animali vicino ad una metropoli come Roma a chi conosce l’habitat selvatico non desta particolari sorprese anche perché non è la prima volta che si verificano tali episodi. Infatti già l’estate scorsa, alcuni esemplari sono stati avvistati tra Labaro e Prima Porta ed ancora, sarebbero circa una quarantina i lupi visti tra Formello, Campagnano e Sacrofano, nella zona del Parco di Vejo.