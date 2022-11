Avvistato lupo a Roma Nord: paura tra i residenti (FOTO)

Roma. Lupo fotografato a poca distanza dalle abitazioni del quartiere. Siamo in via della Giustiniana, all’incrocio con via Pietro Ferloni, sotto il ponte della ‘marana’, nella zona di Prima Porta. L’avvistamento dell’animale che, come detto, è stato effettuato nelle vicinanze delle case ed ha destato non poca preoccupazione nei residenti.

Le immagini che immortalano la presenza del lupo sono state pubblicate da un gruppo Facebook di quartiere e sono subito diventate virali. Come anticipato, la presenza dell’animale ha destato non poca apprensione tra i residenti. Tuttavia, tale preoccupazione potrebbe rivelarsi infondata in quanto potrebbe trattarsi di un esemplare ibrido, vale a dire di un cane lupo. Come riportato dal Messaggero, Daniel Paolini che ha pubblicato le foto su Facebook ha chiesto subito spiegazioni ai guardia parco del Parco di Veio:

‘Mi hanno chiesto le foto e la localizzazione gps di dove è stato visto l’esemplare. Inoltre mi hanno detto che nell’ultimo periodo è aumentata la quota di esemplari “ibridi” ossia nati dall’accoppiamento di cani randagi con lupi che popolano il parco. In questi giorni verrà inviata una squadra che catturerà l’animale e nel caso sia ibrido, verrà castrato e reintrodotto all’interno del parco’.