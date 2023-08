Bambino di 6 anni trasportato d’urgenza al Bambino Gesù di Roma, è grave: raccolta fondi per aiutare la famiglia

Apprensione in questi giorni per le condizioni di un bambino di soli 6 anni, Francesco, trasportato d’urgenza dall’Aeronautica Militare all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Partito dalla base di Pisa, il velivolo della 46ª Brigata Aerea ha permesso al mezzo di soccorso, con a bordo il piccolo paziente in imminente pericolo di vita, di arrivare più velocemente da Bari all’Ospedale pediatrico nella Capitale.

Il piccolo è stato colpito da polmonite acuta, trombosi e edema polmonare e si trova tuttora ricoverato presso la struttura romana. Nel frattempo a Monopoli (Bari), come riferiscono i media locali, si moltiplicano le iniziative di solidarietà per aiutare la famiglia del bambino.

Il trasferimento d’urgenza a Roma

Il trasferimento del piccolo è avvenuto venerdì scorso. Il mezzo aereo dell’Aeronautica è atterrato presso l’aeroporto di Ciampino. Messo a disposizione dall’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Bari al COA (Comando Operazioni Aerospaziali), il C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa ha permesso di imbarcare direttamente l’ambulanza con a bordo il piccolo paziente e l’equipe medica e di accorciarne notevolmente i tempi di viaggio dal Policlinico di Bari all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma.

Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa dopo che l’equipaggio militare ha effettuato tutte le procedure necessarie, e si è diretto verso l’aeroporto di Bari dove ha imbarcato il mezzo per il trasporto sanitario d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, l’ambulanza ha continuato il suo viaggio verso l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Il C-130J ha invece fatto rientro a Pisa, tornando subito disponibile per possibili nuove attivazioni.

La raccolta dei fondi

Nei giorni successivi l’intera collettività di Monopoli, tra cui chiaramente amici e familiari, si è attivata per sostenere la famiglia del bimbo. “Francesco è un bambino di 6 anni stupendo e super solare nato con una forma di cardiomiopatia – si legge in un portale online dove è stata lanciata una raccolta fondi – Nonostante i continui controlli ha avuto un peggioramento nei giorni scorsi causa di una polmonite acuta, trombosi e edema polmonare. Nella giornata di venerdì 4 Agosto è stato portato d’urgenza al Bambino Gesù di Roma: i genitori Angelica e Giuseppe hanno bisogno di una mano da tutti quanti noi per supportare le spese…facciamo un gesto d’amore in questo mondo crudele e ingiusto”.