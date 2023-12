Banda dei Rolex a Roma: pistola puntata al conducente del Porsche Cayenne all’Eur

Torna a colpire la banda dei Rolex a Roma. L’ultimo colpo all’Eur martedì scorso: vittima un imprenditore che si trovava a bordo di un Porsche Cayenne. Sul caso indaga ora la Polizia.

E’ stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter. Poi, dietro minaccia, si è visto costretto a consegnare loro il prezioso orologio che portava al polso. Quindi, ancora sotto choc, ha presentato denuncia in Commissariato per quanto accaduto.

Il colpo risale alla giornata del 12 dicembre scorso, quando erano da poco passate le 11.30. L’uomo ha raccontato ai poliziotti che, mentre era fermo al semaforo, è stato affiancato dallo scooter con a bordo i malviventi.

Imprenditore rapinato del Rolex all’Eur

Il modus operandi è sempre lo stesso. I banditi puntano le loro vittime, le affiancano generalmente ai semafori e poi, arma in pugno, li costringono a consegnare l’orologio indossato. Nei mesi scorsi erano stati diversi i colpi messi a segno, con vittime anche alcuni VIP. E non solo in strada c’è da dire considerando che, in certi casi, anche i pedoni sono stati abbordati e rapinati. Adesso però, come visto, i criminali sono tornati a colpire anche se non è chiaro se, modalità d’azione a parte, vi sia o meno una regia comune dietro ai colpi.

Ad ogni modo, nell’ultimo episodio registrato all’Eur, l’imprenditore, almeno inizialmente, ha provato ad opporsi alle richieste dei criminali. Alla fine però, temendo per la sua incolumità, ha deciso di cedere alle richieste dei criminali. Da quantificare l’esatto valore del bottino che dovrebbe ammontare a qualche decina di migliaia di euro.

