Banda del buco a Roma: furto nella stazione FS di Saxa Rubra, ‘spariti’ soldi e tabacchi

Banda del buco a Roma, ladri in azione nella notte nella stazione ferroviaria di Saxa Rubra. Asportati soldi e tabacchi dal Bar, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

Banda del buco in azione nella notte a Roma. Il furto è stato consumato presso la rivendita della stazione romana di Saxa Rubra a cui i malviventi hanno fatto accesso attraverso un foro praticato in un muro situato nella confinante Via Carlo Emery e adiacente a quello dello snodo ferroviario. Una volta all’interno i malviventi hanno portato via soldi e articoli in vendita.

Banda del buco, nuovo colpo a Roma nord

L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 2.00 della notte appena trascorsa. I banditi sono riusciti ad asportare il fondo cassa, circa 300 euro in tutto, nonché diversi tabacchi per un valore tuttora in via di quantificazione. A curare le indagini sono ora gli agenti della Polizia di Stato (del Commissariato Flaminio, ndr) intervenuti sul posto una volta arrivata la segnalazione del furto. L’obiettivo è quello di risalire ai responsabili del colpo a partire proprio dal modus operandi utilizzato, tipico per l’appunto della “banda del buco”.

Le indagini

Potrebbe trattarsi insomma di un gruppo di emulatori di altri sodalizi criminali sgominati recentemente nella Capitale: come la banda di 8 persone che era riuscita a svaligiare una gioielleria portandosi via un bottino da quasi un milione di euro. Oppure come quella “dei pensionati”, resasi responsabile di diversi colpi sempre nell’area di Roma, che agiva nello stesso modo. E adesso dunque questo nuovo colpo avvenuto nella zona di Roma nord sul quale si cerca di far luce. Le indagini in tal senso proseguono.