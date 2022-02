Bassotto sbranato e ucciso a Roma, i cittadini lanciano un appello: ‘Vogliamo sicurezza’

Dopo la morte del piccolo Peep, il cucciolo di bassotto brutalmente sbranato da un grosso cane che girava senza guinzaglio , i cittadini dei quartieri Salario e Montesacro si sono mobilitati per chiedere maggiore sicurezza nei parchi pubblici. Sicurezza sia per le persone, sia per gli animali. Così hanno lanciato un appello sui social, chiedendo il pattugliamento dei parchi e sanzioni per gli illeciti