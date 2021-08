Biglietti gratis per lo Stadio Olimpico di Roma per chi si vaccina: come partecipare all’iniziativa

La Regione Lazio sta cercando di incentivare la campagna di vaccinazione, di spingere i più giovani a vaccinarsi perché solo così, forse, si riuscirà a sconfiggere il virus. E dalla Pisana stanno trovando tutti i modi per avvicinare i ragazzi. Tra le ultime iniziative quella lanciata dal Policlinico di Tor Vergata, dall’ AS Roma e dalla Croce Rossa Italiana e che prevede biglietti gratis per lo Stadio Olimpico per chi si sottopone alla somministrazione del siero.

Biglietti gratis per lo Stadio Olimpico di Roma per chi si vaccina: come partecipare

“Torniamo allo Stadio, vacciniamoci” – è questo lo slogan dell’iniziativa in programma il prossimo 12 agosto con l’obiettivo di promuovere la vaccinazione e tornare in sicurezza allo stadio. Come rendono noto dalla Pisana, l’AS Roma metterà a disposizione dei tifosi che si vaccineranno presso l’hub La Vela del Policlinico Tor Vergata (a partire dalle ore 15 prenotandosi al link regionale: prenotavaccino.covid.regione.lazio.it) un gadget ufficiale della propria squadra del cuore e per i tifosi dai 12 ai 20 anni anche il biglietto per un ingresso gratuito allo Stadio Olimpico per il match Roma-Raja Casablanca, che si disputerà sabato 14 agosto. Biglietto gratuito anche per gli accompagnatori dei giovani tifosi under 18.