Bimba di 2 anni in gravissime condizioni: trasferita d’urgenza a Roma

Volo d’urgenza, nel pomeriggio di ieri 25 aprile, per riuscire a salvare la vita di una bimba di Bari ricoverata all’ospedale Giovanni XXIII. Quando le condizioni della piccola sono precipitate la Prefettura di Bari ha allertato i militari dell’Aeronautica per accelerare il trasporto della piccola dal nosocomio barese a quello pediatrico romano, il Bambino Gesù.

Occorreva essere veloci per riuscire a salvare la vita della bimba, le cui condizioni sono precipitate improvvisamente proprio nella giornata di ieri, e così a procedere al trasferimento è stata 46esima Brigata aerea di Pisa.

La corsa dell’Aeronautica per salvare la vita della bambina

Per la missione il velivolo è partito da Pisa e ha raggiunto Bari dove è stata imbarcata la piccola insieme a un’equipe medica e alla mamma, per trasportarla velocemente all’aeroporto di Ciampino, poco dopo le 19 di ieri dove la bimba è stata affidata alle cure dei sanitari del presidio ospedaliero di Roma. La velocità di intervento ha permesso di affidare la piccola paziente alle cure dei medici dell’ospedale pediatrico capitolino, nel giro di pochissimo tempo, nella speranza di riuscire a salvarle la vita.

Gli interventi h24 per trasportare persone in pericolo di vita

La 46esima Brigata aerea di Pisa insieme al 31esimo stormo di Ciampino, il 14esimo di Pratica di Mare e gli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia, svolgono questo tipo di voli oggi giorno per 24 ore al giorno, per trasportare persone in pericolo di vita, ma anche organi ed equipe mediche.