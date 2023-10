Bimbi disabili rischiano di restare senza fondi, Roma Capitale: “I soldi verranno assegnati”

Roma, bambini con disabilità nel mirino: il XIV municipio alle prese con il problema degli operatori di sostegno. Famiglie in piazza.

356 bambini e ragazzi con disabilità rischiano di rimanere senza l’adeguato sostegno all’interno degli istituti comprensivi e non solo. La scuola è importante: anche e soprattutto per chi ha una disabilità. La situazione è grave, lo sottolineano le famiglie scese in piazza per protestare contro il taglio delle ore e praticamente l’azzeramento del sostegno a causa degli esigui riferimenti con relative possibilità di sviluppo. Tutto resta fermo, ma non per molto.

I genitori pretendono delle spiegazioni e lo fanno presente nel modo più diretto ed energico: una manifestazione per dire basta tagli e favorire l’inclusione sociale. “Nel nostro territorio c’è un ammanco di 1,3 milioni e il taglio paventato è pari al 37%. Cifre significative, intorno ai 150-200mila euro. Comunque inferiori a quelle del XIV parlamentino”.

Roma, bambini e ragazzi con disabilità nel mirino: le famiglie in protesta nel XIV Municipio

Il grido è unanime: “L’assistenza non si tocca”. Per molti è l’unica possibilità di vedere e vivere all’interno di uno spiraglio di normalità una gioventù già tanto difficile. Convivere con una disabilità è complicato, può esserlo ancor di più se chi tende una mano poi finisce con il sottrarsi. Quello che, a detta delle famiglie in strada, sta accadendo nel Municipio con attenzione agli istituti.

A mettere fine – per il momento – alle proteste ci pensa Roma Capitale che, attraverso un comunicato ufficiale, fa sapere: “Sono stati disposti i fondi necessari nella giornata di giovedì 19 ottobre”. Quindi, le famiglie di ragazzi e ragazze con disabilità avranno presto nuovi riferimenti all’interno del XIV Municipio.

“È stata una dura battaglia, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”, fa sapere il ‘comitato’ di rappresentanza. Una piccola grande vittoria che determina una nuova fase per il territorio capitolino con l’auspicio di non avere più imprevisti di tipo strutturale nella divisione del lavoro, in special modo all’interno del Terzo Settore. Le politiche sociali rappresentano ancora un traino importante nonché un punto programmatico nell’amministrazione della Giunta.