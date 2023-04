Blitz della polizia locale in un capannone industriale: 145mila gli articoli sequestrati, denunciato titolare

Portalampade, adattatori, spine e multi presa tutti non conformi e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Ingente il quantitativo di prodotti sequestrati durante un’operazione congiunta portata avanti dal comando di diverse Polizie Locali quali quelle di Roma, Milano e Tivoli. A seguito della mirata ed intensa attività di indagine che si è svolta all’interno di un capannone industriale, il titolare del locale è stato denunciato e gli articoli sequestrati.

I prodotti sequestrati durante l’operazione congiunta della Polizia Locale

I fatti sono avvenuti a Cesurni, in zona Tivoli Terme, ed al termine di un’operazione congiunta tra le Polizie Locali di Roma Capitale, Milano e Tivoli gli agenti hanno posto sotto sequestro circa 145 mila articoli di materiale elettrico pericoloso, a rischio folgorazione e incendio. L’attività è nata a Milano, dove il Reparto GOAC (Gruppo Operativo Anti Contraffazione) ha trovato in un esercizio commerciale materiali non conformi alle normative di sicurezza.

La perquisizione e la denuncia

Alla luce di ciò, ne è scaturita un’intensa attività di indagine conclusasi lo scorso venerdì quando le Polizie Locali di Roma, Milano e Tivoli hanno effettuato una perquisizione presso un capannone industriale, trovando portalampade, adattatori, spine e multi presa non conformi e a rischio per la pubblica incolumità. Tutti gli articoli sono stati posti sotto sequestrato e il titolare è stato denunciato per violazioni alle normative per la tutela del consumatore.