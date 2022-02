Blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022: ecco chi può circolare (e chi no)

Torna la domenica ecologica a Roma e domani, 20 febbraio, ci sarà un blocco del traffico, l’ennesimo per lottare contro lo smog e l’inquinamento. Si tratta della terza domenica ecologica della stagione invernale e nella fascia verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, ci sarà lo stop al traffico privato, con alcune deroghe ed eccezioni.

Blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022: chi può circolare

Come si legge sul sito di Roma Mobilità, ci sono alcune deroghe. Via libera, ad esempio, alle auto a benzina Euro 6, alle moto a 4 tempi Euro 3 e successive, ai ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi. Deroga anche per i veicoli elettrici, ibridi, a metano, a Gpl (anche per i mezzi BI-FUEL benzina+Gpl o metano, purché marcianti a Gpl o metano). Esentati dal blocco anche i mezzi con contrassegno disabili e quelli dei servizi in sharing.

LEGGI QUI L’ORDINANZA DEL SINDACO

Data prossima domenica ecologica a Roma

La prossima domenica ecologica, dopo quella del 20 febbraio, è in programma il prossimo 13 marzo.