Blocco traffico Roma domenica 14 gennaio: chi può circolare (e chi no)

Il Comune di Roma ha previsto per domenica 14 gennaio 2024 un nuovo blocco del traffico: ecco chi potrà circolare in Città.

Torna il blocco del traffico nell’anello della Fascia Verde a Roma. Come sappiamo, domenica 14 gennaio 2024 il sindaco Gualtieri ha messo lo stop per mezzi motorizzati all’interno di alcuni quadranti della Città Eterna, che per la terza volta durante questa stagione invernale potrà essere vissuta in maniera del tutto pedonale o con mezzi elettrici.

Il blocco del traffico a Roma di domenica 14 gennaio 2024

La scelta sta venendo riconfermata ogni mese dal Campidoglio, con la Maggioranza che ormai dall’insediamento che si sta battendo fortemente per abbattere i parametri di smog all’interno della Città Eterna. Dati che nei mesi scorsi si rivelarono molto allarmanti, evidenziando come la Capitale d’Italia fosse una delle città più inquinanti del Paese dopo Milano.

Blocco del traffico a Roma: la soluzione della Nuova ZTL Fascia Verde

Se le domeniche ecologiche sono una soluzione per inquinare meno in città durante i weekend, anche con la certezza di meno lavoratori in giro per Roma e una giornata più tranquilla per cittadini, professionisti e studenti, la Giunta di Roberto Gualtieri sta continuando a progettare il nuovo anello della Ztl Fascia Verde, che gradualmente chiuderà numerose zone del Centro di Roma e alcuni territori periferici.

Blocco del traffico a Roma: chi si ferma

A bloccarsi per la giornata di domenica 14 gennaio 2024 saranno tutti i veicoli a motore presenti nel quadrante di Roma, ma in precisi orari della giornata. Il blocco sarà previsto dalle 7:30 del mattino fino alle 20:30. Maggiori dettagli sul blocco che andrà in scena nella Capitale poi si vedranno nelle prossime ore, con la consueta ordinanza del Sindaco di Roma.

Blocco del traffico a Roma: chi non si fermerà domenica 14 gennaio

Come consueto in queste situazioni, alcuni automobilisti saranno derogati dal blocco e potranno girare per Roma tranquillamente. Tra questi troviamo i possessori di motore Euro 6, ovvero i mezzi elettrici, ibridi, a metano o i Bi Fuel. Potranno circolare senza problemi, inoltre, anche tutti i mezzi che disporranno del bollino con il contrassegno di persone disabili a bordo.

Blocco del traffico a Roma: la situazione delle motociclette

Il blocco del traffico porterà delle modifiche anche ai mezzi di trasporto su due ruote. Le regole scritte dal Comune di Roma lasciano libero il transito alle vetture legate allo sharing. Ci saranno anche regole da rispettare per le due ruote, come nel caso dei ciclomotori: potranno transitare infatti fino a 50 di cilindrata con le due ruote e motore a 4 tempo dall’Euro 2 in poi. Per le motociclette, invece, consentita la circolazione per i 4 tempi dall’Euro 3 fino ai modelli successivi.

Blocco del traffico a Roma: l’obiettivo delle domeniche ecologiche

L’obiettivo del Comune di Roma, oltre a migliorare la condizione dell’aria nela Capitale e diminuire i parametri dello smog, risulta anche quello di sensibilizzare la cittadinanza agli attuali problemi ambientali. Condizioni dove, da parte dell’Amministrazione, arriva il messaggio di un minor utilizzo dei mezzi inquinanti e utilizzare al contrario una mobilità alternativa per circolare nella Città Eterna.