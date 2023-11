Blocco traffico Roma domenica 19 novembre 2023 in fascia verde: chi può circolare e chi no

Roma, tornano le domeniche ecologiche. A partire dal prossimo 19 novembre, niente auto nella fascia verde: come cambia la mobilità.

Torna l’autunno e ripartono anche le domeniche ecologiche. L’attenzione all’ambiente è un must per la Città Eterna, soprattutto dopo che Gualtieri si è impegnato a garantire un’inversione di rotta al termine dell’ultimo summit sul clima in Belgio. Occuparsi di ambiente sarà il primo punto sull’agenda dei prossimi mesi, pertanto le domeniche all’insegna dell”aria pulita” devono rimanere un mantra importante che trova attuazione nei weekend più caldi (non dal punto di vista climatico) perchè anticipano il Natale.

Blocco del traffico nella Capitale: il piano per le domeniche ecologiche

Questo significa (anche) cambiare atteggiamento sul piano della circolazione: la mobilità ne risente in nome di una maggiore vivibilità. Sabrina Alfonsi ha parlato di “sensibilizzazione maggiorata” su temi ambientali da parte della cittadinanza, ma anche “capacità acclarata di limitare le emissioni degli inquinanti atmosferici” per migliorare l’aria che respiriamo. Dunque, non ci saranno auto nella fascia verde: il dilemma resta, chi può circolare con la vettura e chi, invece, dovrà farne a meno?

La risposta è semplice: lo stop al traffico all’interno della cosiddetta fascia verde è previsto dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Previste alcune deroghe, ma saranno comunicate non appena Gualtieri avrà firmato l’ordinanza con le categorie esentate. Nel frattempo, durante le domeniche senza traffico previsto un ricco quantitativo di eventi itineranti: il programma ufficiale è disponibile sul sito del Comune. Mobilità e non solo per un futuro alla portata di tutti: al volante, ma anche in bicicletta. La mobilità è importante, ancor più se sostenibile.