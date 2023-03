Blockchain Week Rome 2023: cos’è, dove, quando e qual è il programma completo dell’evento. Nella Capitale, dall’8 all’11 maggio 2023 si terrà la quarta edizione del Blockchain Week Rome. Per gli intenditori di questa tematica, questo è il più importante evento italiano legato al mondo del criptovalute. All’interno della manifestazione, si parlerà infatti di blockchain, Bitcoin, NFT, criptovalute e DeFi. Lo scorso anno, visitarono l’evento romano circa 2.500 persone. Numeri che, gli organizzatori, quest’anno vorrebbero superare.

Il Blockchain Week Rome

Tante sono le persone che, ancora oggi, si avvicinano con interesse alle criptovalute. Soprattutto nel periodo primaverile, dove gli investimenti potrebbero rivelarsi molto rosei per gli utenti. Il Blockchain Week Rome, che si svolge dal 2019, viene ritenuto il più importante evento italiano sulle criptovalute perché riunisce un mondo di appassionati di finanza, creando eventi di dialogo tra le persone che lavorano con questi mezzi.

Grazie allo svolgimento del “corso Blockchain Intensive” e il summit internazionale delle criptovalute, si è reso il Blockchain Week Rome un appuntamento imperdibile non solo per la comunità crypto italiana, ma anche per quelle presenti in altri Paesi del mondo. Gli interventi si svolgeranno anche quest’anno presso il Teatro Sistino, che attende numerosi speaker internazionali sull’argomento, opinion leader e anche aziende.

Giorni in cui si affronteranno le ultime novità legate al vastissimo mondo dei blockchain, dei Bitcoin, degli altcoin, degli asset digitali, di NFT e di DeFi. In qualità di illustri relatori, confermate le presenze, secondo Money, di: Paolo Ardoino, Cto di Bitfinex e di Tether, Alexis Delannoy di Finance Labs, Ami Lorincz di Crypto Valley Association, Arun Maharajan di Unicef Innovation, l’esperto di Bitcoin Giacomo Zucco (che terrà una mastreclass su Lightning Network), il commercialista Stefano Capaccioli, l’esperto di cybersecurity Riccardo Masutti di Bitfinx, Ralph Kubli, di Crypto Valley Venture Capitals, Samy Karim di BNB chain e tanti altri.