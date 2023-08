Boato a Roma, esplode un camper, l’incendio coinvolge anche il palazzo vicino: paura nella notte (FOTO)

Momenti di paura a Roma in Via Ottorino Gentiloni quando un boato ha scosso la notte del quartiere. Stando alle prime informazioni disponibili ad essere coinvolto è stato un camper parcheggiato lungo la via che è esploso: dopodiché le fiamme, che lo hanno completamente avvolto, si sono estese al palazzo confinante andando ad interessare un appartamento al quarto piano.

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto, in zona Val Melaina/Tufello, nel III Municipio, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. In fase di accertamento le cause del rogo. L’esplosione è stata avvertita distintamente anche a diversi isolati di distanza facendo scattare il tam tam nei gruppi social di quartiere. Non risulterebbero fortunatamente persone coinvolte (Foto/Video: Facebook, Gruppo Reporter Montesacro).

Cosa è successo in Via Ottorino Gentiloni stanotte

Le segnalazioni al 112 sono iniziate ad arrivare quando mancavano pochi minuti alle 3.00 di notte. La deflagrazione è stata avvertita in varie zone è tanti sono stati i residenti che attraverso le chat di quartiere hanno chiesto cosa stesse succedendo. Ad ogni modo sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco (1A, AB9 AS6, AB10 ,9A ,TA6 3A, NBCR oltre al Capo turno provinciale ed il Funzionario di servizio) con gli operatori che hanno impiegato diverso tempo per domare il rogo. L’esplosione e il successivo incendio sono avvenuti in corrispondenza del civico 53 di Via Ottorino Gentiloni; confermata la ricostruzione di quanto accaduto: il camper, dopo essere letteralmente saltato in aria, è stato avvolto dalle fiamme che hanno poi coinvolto l’appartamento situato al quarto piano dello stabile confinante.

Strada chiuso, accertamenti in corso

Come detto nella circostanza, fortunatamente, non risultano persone coinvolte. In corso le verifiche in merito all’agibilità degli altri appartamenti confinanti con quello interessato dall’incendio. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica.