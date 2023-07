Bonus Energia 2023, come richiederlo a Roma: a chi spetta, requisiti

Il Governo Meloni continua con la linea politica per aiutare le famiglie in difficoltà, modellando anche i parametri del “Bonus Energia 2023” per assistere i nuclei fragili col pagamento delle bollette. Ogni Comune, in tal senso, vedrà un’erogazione dei fondi assistenzialistici in maniera diversa. Tra le realtà coinvolte, come ovvio, anche la città di Roma e la sua provincia.

Il Bonus Energia 2023 del Governo Meloni

È arrivato l’atteso bando per richiedere il bonus da qualche giorno. Infatti, già dalla giornata di mercoledì 12 luglio 2023, i cittadini possono richiederlo allo Stato, dimostrando delle fragilità economiche che necessitano di questo sostentamento. Per le persone interessante, la domanda per l’aiuto potrà essere inoltrata entro e non oltre la giornata di lunedì 24 luglio 2023.

L’aiuto per i cittadini romani

L’aiuto sulle bollette è indirizzato anche ai cittadini romani. Secondo la scrittura del Decreto, infatti, chi sarà percettore del sostentamento economico, percepirà la somma di 150 euro, in soldi che lo aiuteranno nel saldo delle bollette per l’energia. Una misura ormai divenuta necessaria, considerati come i climi della guerra in Ucraina hanno fatto drasticamente levitare il costo dell’energia in Italia.

Un’iniziativa per aiutare le famiglie fragili

Il bonus potrà essere cumulabile con altri aiuti statali, permettendo così di poter acquisire maggiori aiuti per pagare le bollette e soprattutto portare avanti una famiglia (specialmente nei casi di profonda fragilità economica e sociale). Una situazione che, almeno a Roma, nelle periferie si fa sempre più sentire, in situazioni dove le famiglie trovano difficoltà a fare la spesa anche nei supermercati dove i prodotti costano molto meno di altri negozi più quotati.

La posizione di Roma Capitale

A Roma, come detto, tale iniziativa serviva come il pane. Il Campidoglio si è attivata da subito sul problema, cogliendo l’enorme difficoltà in cui molti nuclei familiari delle periferie stavano incorrendo. Per avere una geografia più precisa delle famiglie in difficoltà, il Comune di Roma ha fatto creare un database dove conservare i dati dei nuclei in fragilità sociale, per poter erogare gli aiuti in maniera più diretta.