Bonus trasporti 2023 a Roma, come richiederlo con Atac e Cotral: a chi spetta e come fare domanda. La domanda dei cittadini è abbastanza evidente: comune funzionerà il bonus dei trasporti per l’Atac e il Cotral? Saranno da capire tante dinamiche, soprattutto sull’aspetto di chi può richiederlo e poi successivamente utilizzarlo. Intanto, l’incentivo è stato confermato per il 2023, ottenendo i favori di tutto il governo guidato da Giorgia Meloni.

Il bonus trasporti per Atac e Cotral, come funziona?

Vedendo la Legge di Bilancio 2023, gli aiuti arriverebbero per famiglie, studenti e lavoratori. Dal governo, verrebbero messi a disposizione 60 euro, utili per acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici, plurimensili, annuali per il trasporto pubblico regionale, locale e ferroviario nazionale. La differenza con il bonus erogato nel 2022, sarà solamente nel limite del reddito imposto per quest’anno. Per il 2023, infatti, il reddito si abbasserà alla soglia dei 22 mila euro annui (contro i 35 mila dell’anno prima).

Il governo creerà un portale chiamato proprio “Bonus trasporti”, dove le persone potranno chiedere l’agevolazione entro il 31 dicembre 2023. Già in queste ore, il sito verrà aggiornato con le novità della Legge di Bilancio 2023. Tale misura riguarderà tutte le località, in particolare poi quelle realtà che viviamo noi: ovvero Roma e il Lazio. Infatti, il bonus potrà essere utilizzato per l’abbonamento ad Atac e per gli abbonamenti Metrobus per il Cotral.

Gli abbonamenti con Atac e Cotral

Se il governo già annuncia la possibilità di utilizzare il bonus in questo senso, ATAC e COTRAL devono ancora aggiornare i propri siti internet con le informazioni per fruire dei loro abbonamenti con l’agevolazione ministeriale. Anche qui, potrebbe trattarsi di una dinamica che verrà pubblicata entro un paio di giorni massimo. Per richiedere l’accesso all’agevolazione, bisognerà entrare nella piattaforma governativa muniti di SPID o Carta d’Identità Elettronica, con gli abbonamenti che dovranno essere utilizzati entro il mese solare di emissione.