Boom di arresti a Roma: 10 persone in manette in meno di 24 ore

Prosegue l’attività di contrasto al crimine riguardante i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato e nelle ultime 24 ore sono 10 le persone arrestate.

Ragazza arrestata per rapina

Nel primo pomeriggio di ieri gli uomini del III Distretto Fidene Serpentara, hanno arrestato, per rapina aggravata, una 22enne cubana. La ragazza, approfittando della distrazione di alcune signore sedute all’esterno di un bar in via Val Maggia, ha sottratto una borsa con dentro gli effetti personali.

La 22enne ha subito consegnato la refurtiva ad un complice, nel tentativo di depistare le vittime. Ma le due donne, accortesi dell’accaduto, sono riuscite, malgrado la reazione della 22enne che le ha aggredite, a chiamare le forze dell’ordine e a farla arrestare. Proseguono le indagini per identificare il complice.

Aggredisce e rapina la compagna: arrestato 36enne

Gli agenti del Commissariato Villa Glori, in via della Foce dell’Aniene, hanno arrestato un 36enne romano per rapina aggravata. L’uomo aveva prima aggredito la compagna, una cittadina ucraina, per poi sottrarle una borsa di valore. LA donna ha immediatamente denunciato l’accaduto e le forze dell’ordine si sono messe sulle tracce del 36enne. L’uomo è stato individuato e arrestato presso il luogo di lavoro, mentre la refurtiva è stata rinvenuta presso il suo domicilio.

In manette 2 ragazzi a Spinaceto

Gli agenti del Commissariato Spinaceto invece hanno arrestato un 25enne e un 27enne, entrambi romani. I due ragazzi si erano introdotti all’interno di un esercizio commerciale in viale degli Eroi di Cefalonia e avevano asportato una cassettina di colore nero contenente circa 250 euro in contanti. Acquista la descrizione circa l’abbigliamento, i due soggetti sono stati rintracciati e fermati dagli agenti nei pressi di un altro esercizio commerciale. All’atto del controllo, i due, sprovvisti di documento di identità, hanno fornito false generalità. Una volta giunti in Commissariato, però, hanno dovuto ammettere di aver dichiarato il falso e fornire agli agenti le informazioni corrette. Nel corso della perquisizione personale, il 27enne è stato trovato in possesso di 150 euro in contanti, somma che veniva sequestrata. I due sono stati arrestati in quanto responsabili di furto aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità.

Evade dai domiciliari: beccato sul bus durante il controllo del Green Pass

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato in particolare al controllo dei “green pass” per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico, gli agenti del commissariato Romanina hanno arrestato un 37enne romano. L’uomo era stato da poco ricollocato agli arresti domiciliari a seguito di una precedente evasione. Ma a quanto pare non avrebbe imparato la lezione e si sarebbe allontanato dal proprio domicilio una seconda volta e senza fornire agli agenti una valida giustificazione. Per il 37enne è scattata nuovamente la misura della detenzione domiciliare.

2 arresti per spaccio a Tor Bella Monaca

Nella zona di Tor Bella Monaca, con modalità operative diverse, sono state arrestate 2 persone. La prima, un 24enne romano, è stato sorpreso in strada mentre vendeva cocaina ad alcuni tossicodipendenti. Durante la perquisizione al ragazzo sono stati sequestrati alcuni grammi dello stesso stupefacente. L’arresto è stato operato dagli investigatori del VI Distretto Casilino. Lo stesso personale ha operato anche l’arresto di un 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo nascondeva in casa una pistola rubata, più di 5kg di hashish, alcuni grammi di cocaina ed il necessario per il confezionamento delle singole dosi.

3 arresti per spaccio di stupefacenti

Nel quartiere di Montesacro, gli agenti del commissariato Esquilino, hanno arrestato un 20enne mentre vendeva cocaina a bordo di una berlina. La droga era nascosta in un tubetto di colla modificato ad arte. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma durante la relativa udienza tenutasi il giorno successivo all’arresto.

Ulteriori arresti in flagrante per il reato di spaccio sono stati operati dal personale della Sezione Volanti nei confronti di un 19enne romano e di un 43enne egiziano.

In particolare, il primo, a seguito di un controllo in via Collepasso, è stato trovato in possesso di 4 involucri di hashish. Successivamente, durante le perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno rinvenuto altri 500 grammi di hashish nonchè un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 43enne invece, con precedenti di polizia, è stato controllato in via Pian Due Torri. L’uomo era in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina e 50 euro in contanti. Nella sua abitazione inoltre, sono stati sequestrati ulteriori 43 grammi di hashish e 950 euro in contanti.