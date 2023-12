Botti di Capodanno a Roma, Oipa: “A rischio gli animali del Bioparco e del centro di recupero per la fauna selvatica”

Oipa lancia un nuovo appello per vietare i botti di Capodanno nel Centro Storico di Roma: a rischio gli animali della zona.

Un’insolita polemica si scatena a Roma in vista della festa di Capodanno, mentre i fuochi d’artificio illuminano il cielo, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) solleva preoccupazioni per la vicinanza di uno spettacolo pirotecnico al Bioparco e al Centro Recupero Fauna Selvatica.

L’Oipa lancia un nuovo appello per vietare i botti a Roma

L’evento, programmato per questa notte presso un noto locale in zona piazza del Popolo, ha attirato l’attenzione dell’OIPA che, per motivi di opportunità e a tutela degli animali, chiede con forza l’intervento di Roma Capitale, in particolare dell’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi e del Comando della Polizia Municipale. L’ordinanza emanata dal sindaco Gualtieri non sembra vietare gli spettacoli di fuochi d’artificio professionisti autorizzati, e questo preoccupa l’OIPA che, nonostante riconosca il valore dell’arte pirotecnica, sottolinea l’importanza di valutare attentamente l’impatto sull’ambiente circostante, in particolare sugli animali.

La strage di volatili nel 2021 a Roma

In una dichiarazione, il presidente dell’OIPA, Massimo Comparotto, richiama l’attenzione sulle conseguenze negative che i fuochi d’artificio possono avere sugli animali, citando l’incidente del Capodanno 2021 a Roma, durante il quale centinaia di uccelli persero la vita a causa della confusione e dello spavento causato dai botti. Comparotto dichiara: “Ogni anno non facciamo che ripeterlo: la vendita di petardi e fuochi d’artificio va vietata e le aziende riconvertite. Le ordinanze sono poco efficaci e i controlli andrebbero potenziati. È tempo che il legislatore rimedi a tale scempio che colpisce anche gli umani. È questione di salute, ordine pubblico e, soprattutto, di civiltà”.

Fuochi d’artificio pericolosi per gli animali

L’appello dell’OIPA è quindi duplice: la verifica delle autorizzazioni per lo spettacolo pirotecnico e, se possibile, l’annullamento dell’evento per evitare stress e potenziali danni agli animali ospitati nel Bioparco e nel Centro Recupero Fauna Selvatica. Mentre i festeggiamenti per il nuovo anno sono in corso, la città di Roma è chiamata a bilanciare la tradizione festiva con la tutela dell’ambiente e degli esseri viventi che condividono lo spazio urbano.