Brunch natalizio: tutti i locali romani

A Natale puoi…fare il brunch. Chi è stufo dei soliti pranzi e cene può rifocillarsi durante le feste con valide alternative. Tutti i nomi.

Natale è sempre un punto interrogativo. Solitamente si passa con i familiari, questa è l’unica certezza che, però, lascia spazio anche a notevoli eccezioni. Il senso della famiglia non è sparito: è soltanto cambiato. Non è un mistero, infatti, che molti – al giorno d’oggi – preferiscono evadere dai canoni festivi. Niente imposizioni e soprattutto niente rimpatriate obbligate. Se fino a qualche anno fa andare a trovare il padre, la madre, la nonna, gli zii era un obbligo.

Oggi si può soprassedere. Nel senso che non si scandalizza nessuno (o quasi) se il giro dai parenti si posticipa o rimanda. L’importante è non ignorarli sempre, ma il Natale non è più cardine di riferimento per quel che riguarda la famiglia e i parenti. Non è il primo anno in cui ai pranzi e le cene di famiglia si sostituiscono pasti frugali – anche di ottima qualità – ma senza tutta quell’ansia da prestazione che accompagna i “giorni rossi”.

Brunch natalizio: i locali migliori a Roma

Basta ore davanti ai fornelli e giornate passate tra cucina e salotto a cambiare le portate, meglio andare sul sicuro e trovare qualche luogo di riferimento dove mangiare bene spendendo meno. Prima c’erano gli aperitivi. Ora vanno i lunch o brunch. Pasti frugali, spesso molto rapidi, con tante alternative stile buffet. Una sorta di aperitivo abbondante. Sotto le feste non è semplice trovare posti simili. Basta essere consapevoli. Nella Capitale i locali a disposizione che fanno questo tipo di trattamenti sono più di 50. Nello specifico troviamo il Mavi, poi c’è la Veranda e il Vivi Bistrot nei pressi di Villa Doria Pamphili.

Oltre a questo ci sono tante alternative valide, ma i nomi più in voga durante le feste sono i seguenti anche per via dell’atmosfera che si crea al loro interno. Piatti incredibili e ricchi di condimento, ma anche possibilità di festeggiare con i commensali. L’allegria delle feste farà da padrone. L’importanza di un pasto, anche sotto l’albero, fa la differenza. Ancor più se fatto con amore.