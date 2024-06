Bulgari: colpo da 500mila euro nel negozio di via Condotti

Un furto da mezzo milione di euro in gioielli è stato messo a segno nella notte appena trascorsa nella gioielleria di Bulgari, in via Condotti. È stato l’allarme a far accorrere i Carabinieri e la Polizia arrivati sul posto intorno a mezzanotte tra sabato e domenica 9 giugno.

I ladri sono entrati praticando un buco nella parete

Dalle prime indagini i ladri si sarebbero fatti spazio nei locali del negozio di preziosi realizzando un buco nella parete adiacente che dà su un seminterrato situato nel medesimo stabile. Una volta riusciti a entrare nel negozio di Bulgari i malviventi hanno fatto scattare l’allarme e, pertanto, il tempo per agire a disposizione era davvero poco prima che arrivassero le forze dell’ordine.

L’intervento di Polizia e Carabinieri

In una manciata di minuti, infatti, sul posto sono arrivati agenti e militari, ma non hanno trovato alcuna traccia dei ladri che erano già riusciti a fuggire. Le indagini si stanno concentrando sui video del sistema di sorveglianza interno all’esercizio commerciale e su quelle dei vicini negozi, nella speranza di riuscire a identificare i delinquenti.

Le indagini per identificare i ladri

Sul posto anche gli uomini della Scientifica nella speranza di trovare qualche indizio utile a risalire ai ladri. Intanto, i gestori dell’attività hanno fatto solo una stima approssimativa del furto che ammonterebbe a circa 500 mila euro, ma ancora è in corso un accertamento dettagliato dei gioielli trafugati.