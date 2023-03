Bus vandalizzati a Roma, gli lancia contro una bottiglia di vetro e gli rompe due finestrini: caccia al vandalo nell’Alessandrino

Bus vandalizzati a Roma, gli lancia contro una bottiglia di vetro e gli rompe due finestrini. E’ successo stanotte su via Palmiro Togliatti, quando un autobus della Roma TPL è stato colpito da una bottiglia in vetro per ignoti motivi. Una situazione che ha allarmato subito l’autista del mezzo, che però non è riuscito a schivare – col proprio mezzo – il contenitore dei liquidi che gli stava venendo addosso. Colpito il bus, il lancio dell’oggetto ha causato la rottura di due finestrini.

Ennesimo atto vandalico verso un bus a Roma

Tanta paura per passeggeri e conducente di un bus della Roma TPL, che durante il giro notturno hanno visto il mezzo dove stavano viaggiando colpito da un oggetto. Lo spiacevole episodio si sarebbe verificato intorno alle 23.00 di ieri sera, quando l’autobus stava attraversando il quartiere Alessandrino. L’episodio fortunatamente non ha conseguito a feriti e tantomeno a incidenti stradali, ma ugualmente l’autista si è sentito in dovere di allarmare le Forze dell’Ordine sulla dinamica accaduta. Infatti, la bottiglia colpendo il mezzo di trasporto pubblico, ha rotto due finestrini del bus.

I finestrini rotti sul mezzo, si sarebbero venuti a creare dopo che la bottiglia di vetro aveva colpito il latro destro del mezzo di trasporto. Una situazione, che per ragioni di sicurezza, aveva costretto a interrompere la linea bus che attraversava il quartiere Alessandrino. Infatti, l’autista ha dovuto fermare il proprio mezzo all’altezza di via delle Ciliegie. Secondo le testimonianze dell’autista, un uomo avrebbe lanciato in strada una bottiglia di vetro, colpendo il mezzo di trasporto che era in corsa su via Palmiro Togliatti.

Le indagini sull’episodio

Nella zona dell’Alessandrino, così come a Roma, è l’ennesimo bus che viene vandalizzato per non chiari motivi. Al momento, sulla faccenda stanno indagando i Carabinieri. Per quello che concerne il responsabile dell’atto teppistico, la persona al momento avrebbe fatto perdere le proprie tracce.