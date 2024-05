Cade un (altro) albero a Roma, i residenti: ‘Aspettano che succeda qualcosa per intervenire’

La scorsa notte è caduto un altro albero a Roma. E come hanno sottolineato diversi utenti sui social: ‘Meno male che era notte e non c’erano bambini a giocare’. Un altro dramma evitato solo per un caso fortunato, nella notte appena trascorsa, quando poco dopo le 23, un pino di grandi dimensioni è caduto provocando un grande frastuono che ha interrotto la tranquilla serata dei residenti di via Fiuminata, in località San Basilio, a Roma.

Stavolta l’albero è caduto all’interno del lotto 26 delle case Ater, lasciando gli abitanti di zona a riflettere sulla fortuna che sia accaduto quando ‘non c’era gente in cortile’, seppure con il pensiero: ‘Aspettano che succeda qualcosa per intervenire’.

Ad agosto scorso un pino ha colpito tre ragazzine nel lotto 29

Nonostante le conseguenze di quanto successo non siano state rilevanti, resta la preoccupazione per un episodio che non resta isolato, visto che lo scorso agosto si è registrata la caduta di un altro albero al lotto 29, in via Recanati, poco distante, e in quel caso tre ragazze sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice rosso. L’ansia dei residenti è tanta, temono per la loro incolumità e per quella dei propri cari, visto che ‘questi pini sono tutti pericolosi’.

Due giorni fa un altro albero caduto

Tanti i casi che si susseguono nella Capitale. Solo qualche giorno fa in zona Appio Latino, in Via Latina all’incrocio con Via Cameria un altro albero caduto, che ha necessitato dell’intervento di Vigili del Fuoco e agenti di Polizia locale di Roma Capitale, oltre che l’evacuazione di tre appartamenti.