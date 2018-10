Calcio a 5, Serie A2: una grande Roma vince a Grosseto

Una grande Roma vince a Grosseto, nella giornata valida per la Serie A2 di calcio a 5. Una partita dai due volti. Un pronti e via che mette la squadra di casa in pochi minuti sul 3 a 0 e un approccio molto disattento e sbagliato dei “baby” giallorossi.

La rimonta nel finale del primo tempo che riaccende le speranze dei capitolini con Lo Conte che con 3/4 parate tengono a galla la “barca” di Di Vittorio e con Guto che accorcia le distanze, prima di rientrare negli spogliatoi (1-3). Si rientra in campo con una compagine giallorossa strigliata negli spogliatoi dallo stesso mister che in pochi minuti raggiunge il pari, il 2-3 Leandri e il 3-3 con Caique, e poi solo Roma che gioca con grande carattere contro una squadra molto ostica. Giocato un calcio a 5 nel secondo tempo di grande livello che porta alla vittoria i giallorossi. La Roma sorpassa la squadra toscana con la doppietta di Guto (3-5) e poi il 4 a 6 di Leandri. Il Grosseto prova a riavvicinarsi con il 5° gol ma Caique spegne l’entusiasmo dei padroni di casa che nel finale segnano il sesto gol non sufficiente per raggiungere il pareggio.