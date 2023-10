Calendario scioperi a novembre 2023: date e orari, chi si ferma e quali sono le giornate a rischio

Quali sono gli scioperi in programma per il mese di novembre 2023? Vediamo il calendario completo con le principali giornate a rischio nelle prossime settimane.

Scioperi, mobilitazioni e conseguenti, possibili, disagi. Come accaduto ad ottobre anche per il prossimo mese sono diverse le date da segnare in agenda per ciò che riguarda le giornate di stop di determinate categorie di lavoratori. Occhi puntati soprattutto a fine mese quando si svolgeranno sia lo sciopero generale dei trasporti pubblici e privati che quello dei trasporti. Diamo uno sguardo dunque alla situazione e alle iniziative di protesta messe in calendario – e inserite nel portale Istituzionale del Ministero – previste per i prossimi giorni.

Comparto aereo e trasporto merci lunedì 6 novembre 2023

Per il 6 novembre 2023, giorno di lunedì, è segnalata una mobilitazione del personale navigante della compagnia EasyJet Airline di 24 ore, così come quella degli Assistenti di volo della medesima compagnia (sempre di 24 ore con ripercussioni nei voli da e per Venezia e da e per Firenze). La stessa giornata inoltre è riportata un’iniziativa di protesta anche nel comparto del trasporto merci: in questo caso interessato il personale di una società con sede legale a Bolzano per 48 ore.

Appalti ferroviari e ferrovie 10 e 11 novembre

Il successivo 10 novembre (venerdì) diverse sigle sindacali del settore “appalti ferroviari” hanno indetto una mobilitazione per l’intero turno di lavoro. In particolare la mobilitazione coinvolge il personale delle aziende del settore appalti ferroviari del gruppo FSI.

Italo

Il giorno seguente, sabato 11 novembre, il personale della società Italo NTV potrebbe fermarsi per 8 ore, dalle 9.01 alle 16.59. Ad indire la mobilitazione la sigla UILT-UIL.

Sciopero generale venerdì 17 novembre 2023

Una delle date più importanti ad oggi è poi quella di venerdì 17 novembre 2023 quando è in programma un nuovo sciopero generale di 24 ore dei settori pubblici e privati. Si attendono in merito ulteriori informazioni circa le modalità di svolgimento territoriale e al livello locale.

Di nuovo mobilitazione nel comparto aereo il 24 novembre

I lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling si fermeranno poi il 24 novembre 2023 per 24 ore. Siamo nuovamente nel comparto aereo: ad indire la mobilitazione la sigla sindacale Flai trasporti e servizi.

Sciopero trasporti lunedì 27 novembre 2023

A fine mese poi toccherà al trasporto pubblico locale con modalità di svolgimento che potranno variare da città a città. A fermarsi per 24 ore sarà il personale addetto al TPL: lo sciopero è promosso da USB Lavoro Privato, Cub Trasporti/SGB/Cobas, Lavoro Privato, ADL Cobas.