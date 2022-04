Caos su un bus Atac: rissa tra stranieri ubriachi, uno di loro è in ospedale in codice rosso

Rissa su un bus Atac. Momenti di pura tensione quelli che si sono respirati intorno alle mezzanotte di ieri, 14 aprile, quando all’interno di un autobus Atac è scoppiata una rissa tra ragazzi stranieri, tutti ubriachi. I fatti sono avvenuti all‘altezza di via Nazionale, angolo via Torino.

Leggi anche: Roma, prima la rissa in strada, poi la lite continua sul Bus: un ferito grave, erano tutti ubriachi

Rissa su un bus Atac: il diverbio era nato in Piazza Indipendenza

La chiamata al 112 è stata effettuata dal conducente e poco dopo sono giunti sul posto diverse pattuglie della Compagnia Roma Centro che hanno denunciato i cinque stranieri, tutti di età compresa tra i 19 e 30 anni. I ragazzi, denunciati a piede libero, dovranno ora rispondere di lesioni e rissa.

Secondo le prime ricostruzioni, i diverbi tra i giovani sarebbero cominciati in Piazza dell’Indipendenza per poi proseguire su Piazza della Repubblica, fino a quando non sono arrivati in Via Nazionale e saliti a bordo del bus hanno scatenato la rissa.

Uno dei giovani coinvolti è stato inoltre soccorso da un’ambulanza e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni in codice rosso ma fortunatamente non è in pericolo di vita.