Capannelle esclusa dalle competizioni ippiche: la decisione del Ministero

Capannelle rinuncia alle corse. L’ippodromo che ha fatto la storia resta “fuori servizio” per tutto il 2024: il motivo.

Capannelle rinuncia alle corse per il 2024. Il noto ippodromo sembra non avere le carte in regola per ospitare eventi legati all’ippica. Il problema non sembrerebbe essere legato alla struttura, ma alla parte burocratica che implica. Sospesa – letteralmente – è la disponibilità dell’ippodromo (in ambito di documentazione) per ospitare gare o competizioni di vario genere. La sottolineatura arriva dal Ministero dell’Agricoltura con competenza sull’ippica.

Rebus Capannelle: esclusa dalle competizioni ippiche, la situazione della struttura

Il problema è il riconoscimento delle società di corse, ma la situazione sembra essere chiara. Capannelle per il momento ha le pratiche in sospeso, relativamente alla società di riferimento: la Hippogroup, che al momento presenta alcune criticità con il TAR del Lazio. Non ha, in altre parole, i requisiti per stare dentro Capannelle. Quindi il vizio è formale ma rischia di mettere a repentaglio ogni cosa anche sul piano istituzionale. Pertanto finché non si risolve questo “vuoto di potere” – in relazione ai riferimenti – Capannelle resta senza corse.

Il Ministero, nello specifico, avvisa: “Auspichiamo che la questione si risolva velocemente per la struttura e i dipendenti che lavorano all’interno”. Una condizione spiacevole che rischia di far calare il sipario anche su anni di storia. Capannelle fu teatro anche di celebri film, tra gli altri “Febbre da Cavallo”, in cui venne ‘eletta’ a protagonista tra le location principali. Insieme all’ippodromo di Tor di Valle. Cambiano i tempi, ma se non si trova una soluzione potrebbero cambiare anche i luoghi. Il tempo – è il caso di dirlo – galoppa.