Capodanno con vista sul Colosseo: locali, menù e prezzi

Capodanno si avvicina a grandi passi. Uno dei problemi maggiormente ricorrenti è legato alla tradizione: dove trascorrere la mezzanotte? E soprattutto: cosa e dove mangiare? Se sarete a Roma e vorrete trascorrere un’esperienza indimenticabile, seppur costosa, vi proponiamo qui alcune location nei pressi del Colosseo. Con relativi menu per il 31 dicembre.

Capodanno Terrazze al Colosseo

In pieno centro di Roma, il ristorante delle terrazze con vista sul Colosseo, si trova all’interno dell’Hotel Capo d’Africa a pochi passi dal Colosseo. Il suo nome richiama le due affascinanti terrazze, di cui una con panorama diretto sul monumento più rappresentativo della città Roma.

Diverse ambientazioni in piani differenti, vi accoglieranno in un’atmosfera intima e ricercata. In questo ristorante a Roma vicino al Colosseo, situato all’ultimo piano dell’Hotel Capo d’Africa potrete godere di due Terrazze distinte con vista sul Colosseo e sui tetti di Roma.

Per il 31 dicembre vi aspetta in tutto il suo splendore per festeggiare dalle ore 20,30 con un esclusivo cenone servito con menù accompagnato da un vino diverso per ogni portata in abbinamento e champagne per il brindisi di mezzanotte. Un capodanno con vista sul colosseo e sonorità di musica lounge per accogliere alla grande il nuovo anno.