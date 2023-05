Carbone nella fontana di Piazza Navona a Roma: aperta un’inchiesta dai pm dopo il blitz di Ultima Generazione

Aperta un’inchiesta da parte dei pubblici ministeri di Roma a seguito di uno degli ultimi blitz degli attivisti di Ultima Generazione. Come si ricorderà, quest’ultimi sabato scorso hanno versato del carbone vegetale diluito in acqua nella storica fontana dei Quattro fiumi a Piazza Navona. ” Lanciare l’allarme sul futuro nero che attende l’umanità e che si sta già manifestando con siccità e alluvioni sempre più frequenti”, queste le rivendicazioni dei giovani che si battono per il futuro del pianeta e per sensibilizzare sul cambiamento climatico in atto.

Nuovo Blitz degli ambientalisti a Piazza Navona: fontana dei Quattro fiumi si tinge di nero

L’inchiesta aperta dai pm e i reati contestati

Come dicevamo, aperta l’inchiesta da parte dei pubblici ministeri capitolini che contestano agli indagati l’articolo 518 duodecies, relativo al “deterioramento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito di beni culturali o paesaggistici”. Inoltre, alla luce dei danni effettivamente provocati al bene culturale si valuterà poi se è ipotizzabile il reato di imbrattamento oppure quello di danneggiamento. Arrivata, inoltre, ai magistrati anche un‘informativa da parte della polizia locale, i cui agenti sabato scorso hanno provveduto a fermare i giovani.

Le attiviste nude in via del Tritone

Oltre all’imbrattamento della storica fontana di Piazza Navona, pochi giorni prima un altro blitz da parte degli attivisti di Ultima Generazione ha interessato la Capitale. Stavolta siamo in via del Tritone, in pieno centro città, quando le attiviste del movimento che ha cuore il futuro dell’ambiente e le cui rivendicazioni sono tese ad alimentare a riguardo una maggiore consapevolezze, si sono sedute in strada a petto nudo bloccando, di fatto, il traffico. Incatenate l’una all’altra tra via del Tritone e Piazza Barberini, questa la scritta che campeggiava dietro alle loro schiene: “stop al fossile” . A seguito dei fatti è poi subito intervenuta la polizia che ha provveduto allo sgombero dell’area. Sei la ragazze, poi portate in commissariato per l’identificazione, che in quella circostanza bloccarono il traffico rischiando, al contempo, denunce e multe.