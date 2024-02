Carceri del Lazio nel caos, i sindacati dichiarano lo stato di agitazione

Lazio, i sindacati nelle carceri sono in stato di agitazione. Il problema sono contratti, turnazioni e sovraffollamento. Le cifre.

Lazio, la politica di sorveglianza sotto accusa. Il problema sono le carceri: non solo per quel che riguarda il sovraffollamento, ma anche in merito a quelle che sono le turnazioni e le sommosse che avvengono all’interno degli istituti di pena. Le azioni di sommossa sono aumentate sensibilmente negli ultimi anni.

Non solo per rappresaglia, ma anche e soprattutto per motivi gestionali. Le carceri scoppiano e i detenuti soffrono. Significa avere a che fare con condizioni ai limiti dell’umano. Spazi ridotti persino per i movimenti ritenuti vitali. Questo fa alzare – di molto – anche il tasso di suicidi in carcere. Siamo a quota 29 morti da inizio anno.

Lazio, emergenza carceri: sindacati in agitazione

Numeri che spaventano non solo nel Lazio, dove si fa strada anche un’altra questione: quella dell’adeguatezza strutturale. La regione ha a che fare con carceri vecchie. I lavori non vengono fatti da molto tempo, comprese le operazioni di manutenzione. Questo le fa somigliare a degli “scatoloni” – così sono state definite dai sindacati di categoria – senza futuro.

Il problema non è esclusivamente in base alla rieducazione del detenuto. Le criticità arrivano dal gradino precedente. Quello che costringe i detenuti a vivere in condizioni limite. Di tutto questo i Sindacati di categoria vogliono parlarne con il Provveditorato in un incontro chiarificatore. In ballo le sorti delle carceri nel Lazio i cui numeri fanno riflettere, il tempo per pensare però è finito.

Il contributo delle istituzioni

Occorre agire, la clessidra si è idealmente girata e i granelli cominciano a viaggiare più veloce del previsto. Nel Lazio le carceri sono un rebus che deve essere risolto, sotto tutti gli aspetti. In primis quello del contenimento. Per evitare un’emergenza che è già sotto gli occhi di tutti. Il contributo delle istituzioni, secondo i sindacati, è un imperativo.