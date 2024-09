Carenza idrica all’Appio Tuscolano, Gualtieri svela la verità: ACEA ha abbassato la pressione dell’acqua

Il sindaco Roberto Gualtieri chiarisce la situazione attorno alla carenza idrica che da mesi tocca il quadrante Appio Tuscolano

Dopo mesi di silenzio e mancate risposte, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha finalmente rivelato la verità sulla carenza idrica che ha colpito oltre 90 condomini nella zona dell’Appio Tuscolano, nel Municipio VII. Acea, la multiutility del Comune, ha arbitrariamente ridotto la pressione dell’acqua, pur restando nei limiti di legge, causando gravi disagi a migliaia di cittadini romani che si sono ritrovati senza acqua corrente durante l’estate.

Appio Tuscolano senza acqua: il commento alle parole del sindaco Roberto Gualtieri

Giovanni Cedrone e Fabio Santonoceto, Coordinatore e Vice Coordinatore di Forza Italia per il Municipio VII, hanno espresso la loro indignazione per la decisione di Acea: “Ci saremmo aspettati l’avvio di un programma di lavori di manutenzione per ridurre gli sprechi di acqua, non certo far ricadere il problema sui cittadini ignari delle ‘buone pratiche ambientali’ di cui parla il Sindaco”.

I cittadini che avevano partecipato alle assemblee pubbliche, esprimendo i loro dubbi sulle risposte evasive di Acea, avevano ragione. Ora che il sindaco si è finalmente espresso sulla questione, si spera che il Campidoglio costringa Acea a fornire un servizio di autobotti per i condomini ancora senza acqua e a intervenire sugli impianti idrici per risolvere il problema definitivamente.

I residenti si aspettano delle scuse dal Sindaco di Roma Capitale

Tuttavia, dal sindaco non è arrivata nessuna parola di scuse per i disagi causati ai cittadini che, pur pagando le tasse, non solo non hanno ricevuto il servizio ma neanche la minima assistenza dal Campidoglio. Questa situazione solleva importanti questioni sulla gestione delle risorse idriche a Roma e sulla responsabilità delle istituzioni nel garantire servizi essenziali ai cittadini. È fondamentale che Acea e il Campidoglio lavorino insieme per trovare soluzioni a lungo termine che prevengano future crisi idriche e tutelino i diritti dei cittadini.

La richiesta di trasparenza sulla questione dell’Appio Tuscolano

La vicenda dell’Appio Tuscolano dimostra ancora una volta l’importanza della trasparenza e della comunicazione aperta tra le istituzioni e i cittadini. Solo attraverso un dialogo costante e costruttivo si possono affrontare le sfide complesse e garantire una gestione equa ed efficiente delle risorse pubbliche.