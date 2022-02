Caro carburante, i camionisti bloccano la Pontina (FOTO)

Prima a Catania al porto e al casello di San Giorgio, ora la protesta dei camionisti per il prezzo del carburante, che è ormai alle stelle, monta anche nel Lazio. In questi momenti, infatti, sulla via Pontina, una delle arterie principali per raggiungere la Capitale e il suo litorale, si stanno riscontrando disagi per i pendolari perché è in corso una manifestazione con i mezzi pesanti bloccati in strada.

Caro carburante, protesta dei camionisti sulla Pontina

In Italia in queste settimane sta aumentando tutto. Dalle bollette della luce e del gas, al carburante, con i prezzi sempre più alti. Spese che i camionisti non riescono più a sostenere, al punto che hanno deciso di fare qualcosa per essere ascoltati, per ribellarsi. Attualmente sulla via Pontina è in corso una manifestazione e i mezzi pesanti sono bloccati all’altezza della rotonda all’incrocio con via Migliara 53. Inevitabili i disagi per tutti gli altri pendolari che tra incidenti e lavori, ora devono fare i conti anche con la protesta degli autotrasportatori, che sono sempre più sul piede di guerra.

Autotrasportatori pronti al blocco

In queste ore sale l’attesa per conoscere l’evolversi della situazione con il settore pronto, eventualmente, anche al blocco totaler. «Senza risposte positive da parte del Governo, daremo il via a iniziative di protesta, fermo compreso, naturalmente nel rispetto della legge», hanno dichiarato ieri le principali associazioni di autotrasporto, a partire dalla CNA Fita, riunite in Unatras che ha tenuto il comitato esecutivo.

Oggi è atteso l’incontro col Governo, in particolare con la viceministra alle Infrastrutture con delega all’autotrasporto, Teresa Bellanova. Immediatamente dopo i rappresentanti della categoria prenderanno le decisioni del caso. «Giudichiamo in maniera molto positiva il proseguimento del confronto con la viceministra Bellanova, con l’auspicio che il Governo sia ormai consapevole della grave situazione e che il vertice sia più produttivo rispetto al passato, anche recente», è stata la posizione assunta ieri da Unatras, l’Unione nazionale delle associazioni dell’autotrasporto merci, espressa in una nota.

Aumentato ancora il costo del carburante

Intanto poco fa l’ennesima doccia gelata con nuovi incrementi al prezzo dei carburanti. Un doppio segno “+” sia per la benzina che per il gasolio auto nell’ultima settimana come reso noto dal Ministero della Transizione Ecologica. Questa la tabella: