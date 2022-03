Carta d’identità elettronica a Roma, come richiederla ai Punti informazione per turisti (Pit) senza appuntamento

Novità nella Capitale perché da pochi giorni, esattamente da sabato 26 marzo, è possibile richiedere la carta d’identità elettronica senza appuntamento. E con una procedura molto veloce perché chi vuole ritirarla può farlo in uno dei tre punti di informazione per turisti, meglio conosciuti come Pit, e sparsi nel cuore di Roma. I ‘gabbiotti’, si trovano in piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune: qui, i romani muniti di fototessera e vecchio documento potranno fare richiesta per quello nuovo.

Carta d’identità elettronica a Roma nei Punti informazione: gli orari

Per agevolare le pratiche e ridurre i tempi di attesa ora a Roma la carta d’identità elettronica si può ritirare anche nei tre punti di informazione per turisti, i tre chioschi adibiti ad hoc e che si trovano nel centro della Capitale. Richiedere la CIE, quindi, diventa molto semplice: bisognerà solo mettersi in fila, aspettare il proprio turno e richiedere il documento, ma farlo in orari prestabiliti: il sabato dalle 8 alle 16.30 e la domenica dalle 8 alle 12.30.

“Questo servizio – ha spiegato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – ha avuto subito una risposta positiva: molti sono i cittadini che ne hanno approfittato oggi (sabato, ndr), con un afflusso costante per tutto il tempo di apertura. Il servizio è attivo tutti i fine settimana, il sabato dalle 8.30 alle 16.30 e la domenica dalle 8.30 alle 12.30. Continuiamo a lavorare per rendere la vita delle romane e dei romani più semplice“.

Dopo quanto tempo arriva e come ritirarla

La carta d’identità elettronica arriverà entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. E il cittadino potrà scegliere due modalità di ritiro: la consegna presso il proprio Comune o in un municipio, o la consegna presso il proprio domicilio.

Quanto costa fare la CIE e quanto dura

Il costo totale della carta d’identità elettronica è di 22,21 euro: si può pagare al momento in contanti o con il bancomat. In questa cifra sono comprese le spese di emissione quantificate dal Ministero dell’Interno e i diritti fissi e di segreteria. Prezzo che non cambia, neppure se si tratta solo del rinnovo. Quanto alla durata, invece, il documento varia a seconda dell’età: per i bimbi che hanno meno di 3 anni, tra i 3 e i 18 dura 5 anni, per chi ha superato la maggiore età la scadenza è fissata dopo 10 anni.