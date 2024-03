Carta d’Identità Elettronica a Roma, open day per il 9 marzo: cosa bisogna sapere

Carta d’Identità Elettronica, tutte le informazioni per l’Open Day del prossimo 9 marzo: dove poter aggiornare il documento.

Arriva la Carta d’Identità Elettronica. Ormai il nuovo documento identificativo è prassi in tutta Italia, ma serve l’adeguamento. Ci sono ancora tante persone con la versione precedente. Cartacea, valida ancora per poco tempo, occorre aggiornarla. Le qualità di questo nuovo strumento sono molteplici: la prima è di tipo organico.

È una tessera, via il doppio foglio rosa cartaceo con relativa foto tessera. Lo scatto in primo piano per identificare il volto c’è, ma ha la forma di una card. Simile a una carta di credito, ma necessaria per fare tutto il resto. Ovvero accedere ai servizi personali e telematici: il CIE può, infatti, essere usato al posto dello SPID.

Carta d’identità Elettronica, il prossimo Open Day

Un codice alfanumerico che permette di entrare in tutte le piattaforme di riferimento. Dall’INPS alle Poste e non solo. Insomma, il nuovo documento ha una molteplicità di usi. Non ultimo quello di poter reperire anche il Codice Fiscale, usato al pari della tessera sanitaria, per prescrizioni e ritiro medicinali direttamente sul retro della Carta d’Identità Elettronica.

Tutto questo sarà possibile con un semplice cambio: sostituire la carta è semplice, ma va organizzato. Per questo all’interno degli sportelli anagrafici dei Municipi è possibile recarsi in giorni e orari prestabiliti al fine di portare a termine le pratiche necessarie per la sostituzione.

Tutto sul 9 marzo: orari e disponibilità

La Città di Roma ha organizzato dei veri e propri Open Day, dove è possibile fare tutto questo prenotandosi. Il prossimo a disposizione è sabato 9 marzo, presso il II, VIII, IX, XII, XIV e XV e negli ex PIT. Gli orari a disposizione sono i seguenti:

Municipio II: la sede di Via Dire Daua, 11 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 13:00;

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce, 50 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 15:30;

Municipio IX: la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta dalle ore 08:30 alle 16:30;

Municipio XII: la sede di Via Fabiola, 14 sarà aperta dalle ore 09:00 alle 13:00;

Municipio XIV: la sede di Piazza S. Maria della Pietà, 5 sarà aperta dalle ore 09:00 alle 14:00;

Municipio XV: la sede di Via Flaminia, 872 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 15:00;

PIT: le sedi di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e la nuova sede di Via Petroselli, 52 saranno aperte sabato dalle ore 08:30 alle ore 16:30 e domenica dalle ore 08:30 alle ore 12:30.