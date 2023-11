Carta d’Identità elettronica a Roma, open day sabato 11 novembre: dove e come prenotarsi

Carta d’Identità elettronica, a Roma il prossimo open day utile per il rilascio è l’11 novembre: come e dove prenotare.

La Carta d’Identità elettronica è ormai una certezza. La devono avere tutti, ma ancora manca qualche presenza all’appello per il rinnovo di un documento fondamentale. La nuova Carta d’identità, infatti, consente anche una identificazione digitale che consiste nella conservazione di documenti importanti sotto qualunque tipo di profilo. Si può accedere – grazie alla CIE – a qualsiasi tipo di portale amministrativo e non solo, al pari dello SPID. Dunque, la nuova carta è come se fosse (anche) un passpartout, senza contare che consente anche di avere sempre il Codice Fiscale a portata di mano.

Necessità in molti casi quando si tratta di fare alcuni acquisti non solo in ambito sanitario. Tutto in un’unica tessera con tanto di foto allegata. Occorre solo ritirarla: come si fa? Ci sono gli open day, nella Capitale se ne fanno diversi in cui si allestiscono veri e propri punti di rilascio dove è possibile completare tutta la procedura senza impedimenti. È necessario prenotarsi prima, la data utile in ordine di tempo è il prossimo 11 novembre.

Omicidio Bricca, fissata la data del processo: ecco quando

Carta d’Identità Elettronica, nuovo open day a Roma: giorni, sedi e orari

Basta andare venerdì 10 sul sito agenda CIE del Ministero dell’Interno e indicare la propria presenza nei punti indicati: è necessario avere con sé il ticket, il vecchio documento, una foto tessera e la carta di pagamento. Nello specifico il II Municipio aprirà la sede di via Dire Daua 11 dalle 8.30 alle 13.30. Mentre il III Municipio ha scelto la sede di via Fracchia 45 sempre con gli stessi orari. Cambia riferimento, invece, il Municipio VII che adibisce la sede di piazza Cinecittà 11 dalle 8.30 alle 16.30.

Lo stesso dicasi per la sede del Municipio IX che chiude sempre alle 16.30, ma apre alle 9.00. Al primo ponte di Viale Ignazio Silone. Il Municipio XI, invece, raddoppia: la sede di via Mazzacurati 69 sarà aperta dalle 8.00 alle 16.00, così come quella di via Portuense 579. Mentre le sedi di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e la nuova sede di Via Petroselli, 52 saranno a disposizione sabato dalle 08:30 alle 16:30 e domenica prossima (solo mezza giornata) dalle 08:30 alle 12:30.