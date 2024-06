Casa invasa dalle api a Roma, il piccolo Thomas: “Chiamiamo Lunerti”

Quando si sono resi conto di avere in casa centinaia di migliaia di api, la paura ha preso il sopravvento. Anche perché in quell’abitazione di Colle Prenestino, vive una persona allergica e anche bambini. Ed è stato grazie al grande cuore di uno dei bimbi della famiglia residente, Thomas, che segue Andrea Lunerti su TikTok, che i genitori hanno deciso di rivolgersi all’esperto.

Purtroppo, in un primo momento, la paura ha preso il sopravvento. Quando i proprietari di casa si sono resi conto che le api avevano nidificato in un’intercapedine del bagno, invadendo la stanza e mettendo in pericolo la loro incolumità, istintivamente, hanno chiesto aiuto a una persona di buon cuore, ma privo delle attrezzature necessarie.

Il primo tentativo di rimuovere le api ha lasciato fuori le operaie

Insomma, chi è intervenuto, per quanto animato di buoni propositi, ha tentato di “risolvere il problema. Ha rimosso i favi – spiega Lunerti – senza aspirare le api e il risultato è stato che le api sono rimaste tutte qui in casa e anche all’esterno”.

L’intervento di Lunerti salva le api rimaste senza casa

A seguire è stato chiuso il buco “lasciando le operaie fuori. E noi – ha spiegato l’etologo – abbiamo ancora la possibilità di salvarle visto che proprio le operaie hanno un ruolo fondamentale all’interno del favo”. E Lunerti è riuscito nel suo proposito spiegando al suo giovane seguace Thomas: “Quel che faremo è sposare queste api e metterle insieme ad altre. Le api sono tutte sorelle e solidali ed entreranno a far parte di una nuova famiglia”.

Ancora una volta Lunerti è riuscito nell’intento, ha salvato le api operaie mettendole in sicurezza e trasportandole in luogo sicuro e, al tempo stesso ha messo in sicurezza l’abitazione.