Casaidea Roma, torna la fiera dell’arredamento e design: ecco tutte le info

Casaidea 2023, la nuova edizione è alla Fiera di Roma dal 18 al 26 marzo. Tante idee per ristrutturare l’abitare, tra tendenze e novità, alla mostra di arredo e design.

Alla Fiera di Roma torna l’appuntamento con Casaidea

Uno degli appuntamenti più amati del settore arredo e design: dal 18 al 26 marzo alla Nuova Fiera di Roma torna Casaidea 2023, nove giorni di manifestazione in cui i visitatori potranno scoprire gli allestimenti delle migliori aziende nazionali del settore. In mostra soluzioni per l’abitare altamente qualificate e specializzate di mobilieri provenienti dalle diverse regioni d’Italia. Spazio anche all’artigianato di alta qualità che rappresenta maestria e tradizione del territorio.

Due i padiglioni della Fiera di Roma allestiti per Casaidea 2023, uno dedicato ad Ristrutturazione, Arredo & Giardino e l’altro a Design & Lifestyle, un viaggio nelle novità e tendenze dell’abitare delle oltre 250 aziende presenti per l’edizione 2023, dove i visitatori possono lasciarsi ispirare dalle migliori soluzioni del settore con tante proposte per zona giorno, zona notte, cucina, bagno, infissi, arredo da esterni e prodotti artigianali, tutte soluzioni all’insegna dello stile e dell’alta qualità. Gli espositori di Casaidea propongono inoltre una serie di servizi a valore aggiunto, dalla progettazione all’assistenza tecnica.

La manifestazione, organizzata da MOA Società Cooperativa, rinnova il suo impegno con i professionisti e tutti gli amanti del settore proponendo per l’edizione 2023 un concept espositivo che conduce il visitatore in un viaggio nel design, lungo un percorso libero tra gli stand, stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continue. Il format di Casaidea fa dialogare con intelligenza, al suo interno, industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy. Non ci resta allora che aspettare l’appuntamento con Casaidea alla Fiera di Roma, per scoprire le nuove tendenze legate al design e all’arredo delle nostre bellissime abitazioni: un appuntamento da non perdere per gli amanti delle ristrutturazioni.