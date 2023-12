Casamonica, la Cassazione: “Sono un clan mafioso. Sì al 416 bis”

I Casamonica sono un’associazione mafiosa: lo ha stabilito la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sentenze per 4 esponenti.

I Casamonica sono a tutti gli effetti un’associazione mafiosa. Lo ha stabilito la Direzione Distrettuale Antimafia rispetto alle pene da infliggere a 4 esponenti dei clan. Il processo, relativamente a un’inchiesta avviata il 24 novembre scorso, è in pieno svolgimento e fioccano i primi verdetti. Nello specifico si tratta di sentenze di primo e secondo grado, dopo il rito abbreviato.

Casamonica, al via il 416 bis: “Sono un’associazione mafiosa”

L’iter giudiziario prosegue e l’esito incastra molti volti noti anche grazie allo sviluppo di una cronaca che ormai comincia a essere ben nota. 10 anni e due mesi, 8 anni, 7 anni e 6 anni di reclusione. Queste le condanne per alcuni dei più influenti Casamonica del passato recente. Si registra anche una quinta posizione in cui era stato riconosciuto il 416 bis in secondo grado, per poi disporre un appello ulteriore sul punto.

Inoltre, un’intercettazione, rilevata nei mesi scorsi e riportata dal sito Affari Italiani, dimostra che potrebbe esserci un legame fra Casamonica, Camorra e Ndrangheta: “Devono far entrare organizzazioni forti a Roma, ecco perchè vogliono distruggerci. Noi proteggiamo Roma”. La parabola di una delle famiglie più note nell’ambiente romano e non solo sembra essere a un nuovo snodo cruciale.