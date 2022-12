Caso Emanuela Orlandi, spunta l’audio choc: una svolta nelle indagini?

Roma. L’arrivo su Netflix della serie Vatican Girl ha riacceso l’interesse per il caso di Emanuela Orlandi, la ragazza — appena 15enne — che il 22 giugno del 1983 scomparse misteriosamente in Vaticano. Da quel terribile momento di lei non si ebbero più notizie. Passarono gli anni e l’interesse per questo caso giudiziario non si è mai arrestato totalmente ma sta di fatto che a quasi 40 anni di distanza dall’accaduto, la vicenda resta assolta nel mistero.

Roma tappezzata dai manifesti di Emanuela Orlandi nel giorno di uscita di Vatican Girl

L’audio sul caso di Emanuela Orlandi

A smuovere ancora una volta le redini della vicenda, sulla quale nel corso degli anni, è stato detto davvero di tutto è la presenza di un audio, una registrazione di circa due minuti che risale al 2009. Come riportato da IlGiornale, L’esistenza della registrazione era nota ma erano in pochi ad averla ascoltata. Effettuata di nascosto in un luogo pubblico, l’autore dell’audio è Alessandro Ambrosini, fondatore del blog d’inchiesta Notte Criminale. La persona che parla è invece rimasta anonima, pare tuttavia trattarsi di un vecchio sodale di Enrico de Pedis, uno degli storici capi della banda della Magliana. L’uomo riferendosi alle dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex compagna di Renatino, che dall’anno precedente aveva iniziato a parlare con i magistrati romani proprio rispetto al caso Orlandi, si sente in dovere di effettuare alcune precisazioni.

Il contenuto della registrazione

L’audio sarà pubblicato nei prossimi giorni dall’autore nella registrazione nel proprio blog ma IlGiornale ha avuto modo di ascoltarlo in anteprima. L’inconsapevole di esser stato registrato, l’ex socio di De Pedis, si lascia andare e relativamente alla scomparsa di Emanuela Orlandi fa nome e cognome di una persona in particolare. L’autore della registrazione che, come anticipato, tra qualche giorno renderà pubblico l’audio, si è detto anche disponibile a rivelare l’identità della fonte qualora fosse l’autorità giudiziaria a chiederglielo. La presenza di questa registrazione costituirà una svolta nelle indagini sul misterioso caso?