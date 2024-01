Castelli Romani: quale città preferiscono gli stranieri? Il motivo è ben preciso

Castelli Romani, è Castel Gandolfo il paese più cercato dai turisti stranieri: il report è stilato da Valica spa.

I Castelli Romani sono fonte di attrattiva e turismo per quanto riguarda il Lazio. La zona, insieme a Roma, più presidiata dai turisti stranieri: la situazione è chiara. Così come cristallino è il guadagno della Regione con gli introiti delle visite che ogni anno centinaia di migliaia di persone fanno. Turismo, cultura ed enogastronomia.

I pilastri su cui si fonda l’offerta di questa porzione territoriale, la cui domanda è sempre più alta. Una crescente richiesta di persone interessate a fare tappa nei borghi più richiesti e mostrati dal Servizio Pubblico e non solo. I tg regionali, indistintamente, mostrano come certi scorci non abbiano stagione e presentino costanti opportunità di apprendimento e svago.

Castel Gandolfo occasione d’oro

Proprio questo binomio, applicato a una buona dose di cultura da apprendere e fruire in maniera costante, ha portato Valica Spa – azienda leader nel marketing tecnologico con particolare attenzione al turismo e all’enogastronomia – ha stilato un report percentuale dei Castelli Romani in termini di ricerca su Google da parte dei turisti stranieri: il risultato sembra essere inequivocabile.

Castel Gandolfo è il paese più cercato dai turisti stranieri: 76mila ricerche totali su un campione di 226mila. Frascati, Marino e Nemi subito dietro. Il responso è stato comunicato con relative analisi agli Stati Generali del Turismo di Ariccia in cui si è ragionato anche sul lavoro da fare in futuro. Il problema – semmai sia lecito parlare di questo alla luce di tali risultati – è riuscire a sollevare gli altri Comuni in termini di appeal.

Castel Gandolfo è un fiore all’occhiello dell’offerta turistica, ma non può essere testa di serie e unica offerta appetibile. Deve guidare la classifica, ma con l’auspicio di equilibrare le ricerche e gli interessi dall’estero. Un’ulteriore analisi interna ribadisce che le maggiori selezioni – in termini di ricerca sul Web – sono sul piano generico ed enogastronomico.

Perchè piace tanto agli stranieri: le strategie per il futuro

Non resta, dunque, che livellare le proposte per il futuro. Una cucina tradizionale che strizzi l’occhio anche agli altri: non si tratta di differenziare l’offerta. Significa individuare, tra le possibilità di piatti tipici Gandolfini, quale piace di più ai turisti esteri. Con particolare attenzione a Francia, Germania e Spagna.

Queste tre città strizzano maggiormente l’occhio all’Italia e in particolare al Lazio. Da Castel Gandolfo (e non solo) possono cercare di ricambiare il favore. Sorridono loro, sorridono gli altri e respirano anche le casse regionali. La ricetta della felicità passa (persino) dal portafogli: soprattutto quello altrui.