Centrale del Latte di Roma: ecco chi è il nuovo acquirente dopo l’uscita della Parmalat

Roma. Dopo l’annunciata uscita di Parmalat e il ritorno in Campidoglio del 75% delle quote di sua proprietà, arriva una svolta nella vertenza della Centrale del Latte di Roma. C’è un possibile acquirente pronto al rilancio. Segnale senz’altro positivo quest’ultimo per i circa 160 dipendenti preoccupati per la chiusura dell’azienda.

Centrale del Latte a Roma, Parmalat si ferma, lavoratori a rischio: cosa sta succedendo

Le parole di Lorenzoni sul possibile acquirente della Centrale del Latte di Roma

‘Ariete fattoria Latte Sano è un’azienda locale che si è caratterizzata negli anni nella trasformazione del buon latte fresco. Una joint venture tra Comune di Roma, la Fattoria Latte Sano e l’intera produzione della nostra regione con i loro rappresentanti e i presidenti delle varie cooperative sarebbe la soluzione migliore per far uscire dall’impasse il Comune di Roma che da domani si troverebbe a gestire un’azienda che non ha mai gestito negli ultimi trent’anni’. Queste le parole rilasciate del presidente del gruppo — Marco Lorenzoni, che si occupa da 75 anni di lavorare il latte del territorio romano e laziale — all’agenzia Dire.

La proposta in Campidoglio

‘Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è pienamente consapevole di questa nostra disponibilità. In un incontro che ho avuto con l’allora capo di gabinetto Albino Ruberti ho espresso chiaramente la mia posizione, concetto da noi sempre ribadito anche nelle innumerevoli PEC inviate alle varie giunte che si sono susseguite alla guida di Roma, di cui le ultime 3 inviate al Sindaco Gualtieri con specifica richiesta di dare esecuzione alle sentenze giudiziali e di procedere ad indire la gara’, spiega ancora Lorenzoni. Dopo una lunga battaglia giudiziaria iniziata alla fine degli anni Duemila, la vicenda della Centrale del Latte sembra essere alla battute di arresto.