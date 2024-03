Centri commerciali e supermercati aperti (o chiusi) a Roma a Pasqua e Pasquetta? | Orari 2024

Si avvicina la Pasqua e come di consueto tornano a ripresentarsi le classiche domande relative all’apertura o meno delle grandi strutture commerciali. In Italia come a Roma. Cosa resterà aperto dunque domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile nella Capitale? La guida completa.

Quest’anno le festività Pasquali coincidono esattamente con il passaggio del mese da marzo ad aprile. Per le scuole, e dunque per gli alunni, si profila all’orizzonte qualche giorno di vacanza; le famiglie, come da tradizione, si riuniranno per i classici pranzi e poi, l’indomani, per le immancabili gite fuori porta. C’è chi invece deciderà di optare per una passeggiata in uno dei tanti centri commerciali di Roma, specie se – come purtroppo capita spesso – il tempo sarà inclemente. Ad ogni modo è utile avere una panoramica, sia se si tratti di un piano “A” o di un piano “B”, su cosa resterà aperto nel lungo weekend di Pasqua.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture. Inoltre la guida potrebbe essere aggiornata a ridosso della festività in oggetto.

Centri commerciali aperti (o chiusi) a Roma a Pasqua

Distinguiamo intanto le due giornate. Partiamo dalla domenica di Pasqua che quest’anno capita il 31 marzo 2024. Si tratta della classica giornata cerchiata in “rosso” nel calendario dove la maggior parte delle persone sarà a casa per festeggiare con i propri cari. Altri, invece, dovranno comunque lavorare. Che dire allora dei centri commerciali? Ecco la situazione a Roma, con il programma di alcune tra le principali strutture presenti.

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Chiuso

Shopping Village (Roma): Non specificato, consultare il sito

Porta di Roma (Roma): Non specificato, consultare il sito

I Granai (Roma): Chiuso

La Romanina (Roma): Chiuso

Cinecittà 2 (Roma): Chiuso

Maximo (Roma): Non specificato

Euroma 2 (Roma Eur): Non specificato

Roma Est (Roma): Non specificato

Centri commerciali aperti a Pasquetta 2024 a Roma

Passiamo ora alla giornata di Pasquetta, lunedì 1 aprile 2024. Quale sarà lo scenario nell’area della Capitale sul fronte dei centri commerciali?

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Non specificato, consultare il sito

Shopping Village (Roma): Non specificato, consultare il sito

Porta di Roma (Roma): Non specificato, consultare il sito

I Granai (Roma): Chiuso – Aperto Panorama

La Romanina (Roma): Aperto

Cinecittà 2 (Roma): Non specificato

Maximo (Roma): Non specificato

Euroma 2 (Roma Eur): Non specificato

Roma Est (Roma): Non specificato

Supermercati aperti domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile a Roma: orari Pasqua e Pasquetta

Chiudiamo la nostra rassegna sui supermercati che come capita spesso in occasione delle festività vengono presi letteralmente d’assalto per gli acquisti dell’ultimo minuto. Sebbene avere un elenco esaustivo e completo di tutte le strutture presenti nella Capitale è praticamente impossibile, possiamo avvalerci dei siti ufficiali delle principali catene di negozi. In questo modo, cliccando sul supermercato e selezionando la data del 31 marzo 2024 (Pasqua) o lunedì 1 aprile (Pasquetta) è possibile verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: