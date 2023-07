E’ Alessandro Filippi il nuovo direttore generale di Ama. Lo ha reso noto l’azienda romana dei rifiuti con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale venerdì 14 luglio 2023. “Il Consiglio di Amministrazione di Ama S.p.A. si è riunito oggi (ieri, ndr) e, di concerto con l’azionista Roma Capitale, ha deliberato di incaricare per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale l’ingegnere Alessandro Filippi. Il Cda di Ama S.p.A. ha ringraziato per il lavoro svolto il direttore generale uscente Andrea Bossola“.

Chi è Alessandro Filippi, nuovo direttore generale Ama

Alessandro Filippi, manager romano di 53 anni, si legge in una nota dell’azienda, ha già ricoperto il ruolo di direttore generale di Ama da dicembre 2014 a febbraio 2016, apportando radicali cambiamenti su tutti i piani gestionali societari. Tornato in Acea, Filippi rivestiva attualmente le funzioni di responsabile Area Industriale Ingegneria e Servizi e presidente Acea Elabori. Su proposta del nuovo dg, il Cda ha anche approvato una nuova macrostruttura. “A nome del Cda desidero augurare buon lavoro all’ingegner Alessandro Filippi, manager di comprovato valore, che sono sicuro saprà imprimere la giusta accelerazione per rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze dei cittadini“, ha detto il presidente di Ama Daniele Pace, come si legge in una nota. “Con l’occasione – ha aggiunto – ringrazio Andrea Bossola per l’impegno e la professionalità messi a disposizione della città“.

Filippi: “Voglio rendere Ama un’azienda normale”

“Vogliamo fare di questa azienda, Ama, una azienda normale, che funzioni in modo tale da evitare l’emergenza ricorrente“. Lo ha detto il nuovo dg dell’azienda capitolina dei rifiuti Alessandro Filippi, in Campidoglio. “Di fronte a quello che è strutturale dobbiamo dare soluzioni strutturali – ha detto – I percorsi che sono stati intrapresi hanno l’obiettivo di evitare la ricorrenza di fenomeni come la indisponibilità di mezzi, di impianti dove portare i rifiuti. Molto si è fatto. Oggi la securizzazione dei flussi ci garantisce più tranquillità. Dobbiamo lavorare sulla disponibilità dei mezzi. Attività misurabile, tracciabile, industriale“.

Il saluto di Gualtieri a Filippi

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto salutare il nuovo direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. “Buon lavoro all’ingegner Alessandro Filippi, nuovo direttore generale di Ama Spa. Da domani (oggi, ndr) sarà al lavoro, con la sua grande professionalità ed esperienza, per superare le criticità di queste settimane e accelerare il miglioramento nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma“, ha scritto in un post pubblicato sul proprio account Twitter.