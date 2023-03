Chi sarà il nuovo Prefetto di Roma? Corsa a due tra Laura Lega e Claudio Palomba. E’ staffetta tra le due personalità, entrambe con importanti responsabilità prefettizie all’interno di grandi città italiane. Chi subentrerà di loro all’interno di Palazzo Valentini, avrà il compito di continuare il lavoro Bruno Frattali, ultimo Prefetto del territorio capitolino. Compito ardua, considerato come oggi a Roma le situazioni piccolo e grande crimine stiano prendendo sempre maggiore piede.

Prefetto di Roma, corsa tra Lega e Palomba

Il nuovo Prefetto di Roma verrà scelto dal Consiglio dei Ministri, con un nome che potrebbe arrivare già nelle prime ore di domani mattina. Infatti, il lavoro del prefetto Bruno Frattali sulla città capitolina verrà interrotto, vista la sua nomina all’interno dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale in qualità di direttore. Su Roma, però, manca una continuità sul ruolo prefettizio in città, in dinamiche più legate alle sfere politiche e le loro scelte. Infatti, sarà il terzo Prefetto che la città otterrà in un anno, dopo l’addio di Matteo Piantedosi, l’attuale di Bruno Frattali e ora aspettiamo di vedere il nuovo nome che siederà a Palazzo Valentini.

Laura Lega è accreditata a questa posizione. Nata a Roma, ha 63 anni. Laureata in Giurisprudenza, fa parte in qualità di componente effettivo del “Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”. E’ accreditata a questa posizione per le sue esperienze prefettizie, essendo stata prima Prefetto di Treviso e successivamente di Firenze. La corsa però è a due, poichè in ballo è fort anche il nome di Claudio Palomba. Alle sue spalle, esperienze prefettizie complesse nei territori di Rimini, Lecce, Torino e soprattutto Napoli.

Al momento, sembra non esserci un favorito tra i due nomi, considerato come entrambi si equivalgono nella sfera professionale. Da una parte, Laura Lega è attuale Capo Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dall’altra, Claudio Palomba sta svolgendo ancora il ruolo di Prefetto di Napoli.