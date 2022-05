Choc a Centocelle: scende dal bus si accascia e muore

Una terribile tragedia quella che è successa questa mattina in via dei Sesami, zona Centocelle. Qui un uomo è sceso dall’autobus ed è poi stato colto da un malore improvviso accasciandosi a terra e morendo poco dopo.

Scende dal bus e si sente male: l’allarme dei passanti

Come detto, i fatti sono avvenuti questa mattina in via dei Sesami. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno poi chiamato i soccorsi. Al momento non si hanno informazioni precise sull’età della vittima, sembrerebbe però trattarsi di una persona matura.

Il malore improvviso e le indagini dei Carabinieri

Secondo le prime informazioni ad esser fatale per l’uomo un malore improvviso che lo ha colto proprio nel momento in cui è sceso dall’autobus. Impossibilitato a chiedere aiuto l’uomo ha perso anche del sangue. Sul posto per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto i carabinieri che stanno attualmente svolgendo tutti i rilievi del caso. Sul corpo della vittima è stata inoltre disposta l’autopsia.