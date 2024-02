Choc a Colosseo: donna muore lanciandosi sui binari della metro

Choc stamattina alla stazione della Metro B, Colosseo: una donna s’è lanciata sui binari ed è stata travolta da un treno in arrivo. Per la sfortunata non c’è stato nulla da fare è morta sul colpo. Una scena raccapricciante quella che si è prospettata davanti agli occhi dei numerosi pendolari che si trovava alla fermata in attesa di salire sul convoglio che li avrebbe portati a destinazione.

L’intervento di Vigili del fuoco e Carabinieri

L’allarme è stato dato immediatamente dalle tante persone presenti e ad accorrere sul posto sono stati i Vigili del fuoco e i Carabinieri di piazza Venezia. Purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare, ma ai soccorritori è toccato il non facile compito di recuperare la salma della donna.

D’altro canto i militari stanno ascoltando i presenti e svolgendo tutti i rilievi utili a ricostruire la vicenda. La linea, ovviamente, è stata interrotta per consentire lo svolgimento delle attività investigativa e i viaggiatori presenti in stazione sono stati fatti allontanare.