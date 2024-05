Choc a Roma, 28enne trovata morta in casa: la mamma fa la terribile scoperta

Tragedia a Roma, in viale del Vignola, nel quartiere Flaminio, una 28enne è stata trovata morta, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 maggio, dalla mamma. E’ stata proprio quest’ultima a dare l’allarme e a far accorrere gli uomini della Polizia del Commissariato Villa Glori insieme ai sanitari del 118.

I soccorritori hanno solo potuto constare il decesso

Purtroppo i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso della giovane. Sono scattate le indagini per capire le cause del decesso. I primi accertamenti fanno propendere per una possibile overdose. Ma a dare risposte certe sula morte della ragazza sarà l’esame autoptico che verrà effettuato probabilmente nella giornata di oggi.

Indagini per stabilire se la 28enne fosse sola al momento del decesso

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita della 28ene, tra le altre cose se fosse sola al momento del decesso. Di certo a fare la terribile scoperta è stata la mamma che, preoccupata in quanto la 28enne non le rispondeva al telefono, alla fine ha raggiunto l’appartamento della ragazza per vedere cosa fosse successo. Uno choc per la donna che ha trovato la figlia già cadavere, ma nel disperato tentativo di salvarle la vita ha dato l’allarme.