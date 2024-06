Choc a Roma: Pittbull incita malmenata e buttata nel cassonetto

Una pitbull incinta è stata vittima di una violenta aggressione da parte di un uomo, il presunto proprietario, che dopo averla picchiata con forza per strada, l’ha buttata nel cassonetto. Una scena che si sarebbe consumata davanti agli occhi di diversi passanti che hanno dato l’allarme al numero unico di emergenza, il 112.

Ad accorrere sul posto, in via dei Sabelli, zona San Lorenzo, Roma, allertati dalla sala operativa, sono stati gli agenti del Commissariato locale, insieme ai colleghi del Commissariato Sant’Ippolito. Quando sono arrivati, i poliziotti hanno trovato nel cassonetto la cagnolina incinta e visibilmente impaurita.

Le ricerche dell’uomo che ha picchiato la cagnolina

Dopo aver provveduto a tirare fuori l’animale e assicurarsi delle sue buone condizioni di salute, gli investigatori si sono immediatamente messi sulle tracce di quello che sembrava essere il proprietario e che poco prima l’aveva malmenata.

Il proprietario della pitbull è stato rintracciato e denunciato

Gli agenti hanno intercettato in poco tempo il proprietario, un senza fissa dimora poi denunciato per maltrattamento di animali. La cagnolina, invece, è stata messa al al sicuro e affidata alle cure dei volontari del ricovero per cani “La Muratella” in zona San Paolo.